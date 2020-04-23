اليمن ودول عربية تصوم غداً وعُمان والسودان وايران: السبت غرة أيام شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان المبارك للعام الهجري للعام الهجري1441، يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020م ، في الجمهورية اليمنية، وعدة دول عربية وإسلامية، في حين أعلنت كلاً من “سلطنة عُمان، السودان، ايران “أن يوم السبت القادم غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال.

وقالت وزارة الأوقاف والارشاد في الحكومة اليمنية،بأنه ” ثبت رؤية هلال شهر رمضان من قبل لجنة رؤية الأهلة في المناطق الساحلية بمحافظتي الحديدة وعدن مساء اليوم وبذلك يكون يوم غداً الجمعة هو غرة أيام شهر رمضان المبارك”.

والأربعاء، نقلت وكالة سبأ بنسختها الخاضعة للحوثيين، عن ما تسمى “دار الإفتاء” أنه “تعذر رؤية الهلال يوم الأربعاء.. رغم أن الجو كان صحوا” وأن الجمعة أول شهر رمضان، والخميس المتمم لشهر شعبان.

في المقابل، أعلن السودان ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، السبت أول أيام شهر رمضان، لتعذر رؤية الهلال الخميس.

وفي إيران، أعلن عضو لجنة الاستهلال، علي رضا موحد نجاد، أن بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران، وفق ما نقلت عنه وكالة إرنا.

وتستقبل الدول العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك لهذا العام في ظل ظروف استثنائية لم يشهدوا مثيلا لها، بسبب ما فرضه فيروس كورونا المستجد من تباعد اجتماعي ومنع التواصل المباشر وسط استمرار إجراءات الحظر بشكل جزئي ومنع التجمعات.

ويتكرر الجدل كل عام، حول أول أيام الصوم وأول أيام العيد، وكل عام لا تصوم الدول أو الطوائف في دولة واحدة، ولا تفطر في يوم موحد، وهو ما حدث العام الماضي في اليمن.