اليمن يثمن استجابة مركز الملك سلمان

ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، جهود مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.

واكد فتح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المساعدات الايوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين والمتضررين من السيول في مأرب، ساهت بشكل كبير في تسحين اوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.