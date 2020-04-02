اليمن يثمن توجيهات الملك سلمان

ثمن سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور، شائع محسن الزنداني، الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشان تقديم العلاج المجاني في جميع المنشأت الصحية والخاصة لجميع المصابين بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

وقال السفير الزنداني في مداخلة هاتفية مع التلفزيون السعودي “القناة الأولى”، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين لفتة كريمة تحمل أبعاد ومضامين إنسانية وتكتسب دلالات عميقة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الإنسانية جمعاء وساوت في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الشعب السعودي والمقيمين ومن ضمنهم أبناء الجالية اليمنية جراء هذا الوباء الذي ينتشر بصورة واسعة ومخيفة في كل بقاع الأرض.

وأشاد السفير الزنداني بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ البداية لمواجهة هذا الوباء ومتابعة كل المستجدات من قبل ولي العهد الامير محمد بن سلمان والأجهزة المختصة والتي أسهمت في تضييق تأثيرات وتداعيات الوباء في أضيق نطاق وستخرج المملكة متعافية قوية كما عهدها الجميع .. معبراً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة لرعاية المقيمين والزوار اليمنيين في المملكة، سائلاً الله أن يحفظ الشعبين الشقيقين اليمني والسعودي ويجنبهما كل مكروه.