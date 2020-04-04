عدن تايم

اليمن يدعو لتحرك اممي عاجل لتبادل الأسرى

5 أبريل، 2020
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جدد وزير الإعلام معمر الإرياني تاكيده على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الاردن الاخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم.

وأوضح وزير الإعلام في سلسلة تغريدات على تويتر : ان الاتفاق شمل اطلاق قائمة مشتركة من(١١٠٠) اسم من أصل(١٤٢٠) تم تبادل اسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الاسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد(الكل مقابل الكل) باعتباره ملف إنساني.

‏ودعا الوزير الارياني الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، لتحرك عاجل والضغط لتحقيق انفراجة في هذا الملف، خصوصاً والعالم يعيش جائحة فيروس كورونا وقد افرج عن جميع السجناء، فكيف بالمختطفين السياسيين والناشطين والإعلاميين أو الجيش الوطني الذين لهم المشروعية الدستورية في القتال لاستعادة الدولة.
‏واكد ان توجيهات فخامة الرئيس وموقف الحكومة منذ مشاورات الكويت واضح بالمطالبة بإنجاز تقدم في هذا الملف الإنساني، مشيرا إلى استمرار المليشيا الحوثية في تعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس ‎#كورونا.

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