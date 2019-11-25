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اليمن يطالب الأمم المتحدة للعمل على تفادي كارثة الخزان صافر

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 11 دقيقة
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كريتر سكاي – خاص

طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بممارسة مزيد من الضغوط الكفيلة بإجبار جماعة الحوثي المدعومة من إيران السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

وشددت وزارة الخارجية في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم (الإثنين) على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي العائم بفعل استمرار الحوثي رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.

من: فضل عبدالله الحبيشي

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