اليمن يطالب بدعم دولي لمواجهة الإرهاب الإيراني

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي بدعم معركتها المصيرية المسنودة من التحالف بقيادة السعودية، ضد “إرهاب ملالي ايران واداتهم الحوثية”، والتي قالت إنها “لا تقل خطورة عن تنظيمي “القاعدة، داعش” للحيلولة دون وقوع حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب رهينة لإملاءات نظام طهران”.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الجمعة، حيث حذر العالم من الآثار الكارثية لعمليات غسيل الأدمغة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لعشرات الآلاف من الأطفال، ومساعيها انشاء جيل من الارهابيين المعبئين بالافكار الارهابية المتطرفة والشعارات العدائية وثقافة الموت والكراهية للآخر، والذين سيشكلون خطرا ارهابيا على العالم أجمع وليس اليمن فقط‏.

وأضاف الإرياني، “تحل علينا ذكرى هجمات 11 سبتمبر الدموية لتذكر العالم اجمع بخطورة التهاون والتقاعس عن مواجهة التهديد الذي تمثله الجماعات والافكار الارهابية المتطرفة بكافة أشكالها وصورها، وضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه السياسية والفكرية والمادية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين‏”.

وأكد ان هذه الذكرى” مناسبة لتذكير العالم بالخطر الذي يمثله الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستخدامه الأراضي اليمنية منطلق لانشطته الارهابية، واستهداف الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة “إيرانية الصنع”، ومهاجمة ناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، تنفيذا للأجندة الايرانية‏ التخريبية في المنطقة”، وفق تعبيره.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي بدعم الحكومة والشعب اليمني الذي يخوض بإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية معركة مصيرية مع إرهاب ملالي إيران واداتهم الحوثية التي لا تقل خطورة عن تنظيمي “القاعدة، داعش” للحيلولة دون وقوع حركة التجارة العالمية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب رهينة لإملاءات نظام طهران.