اليمن يعلن استعادته حق التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، مساء أمس الأربعاء، استعادة بلادها حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سداد اشتراكات العضوية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، استعادت بلادنا كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد أن تم تسديد المبلغ المدفوع من مساهمات الجمهورية اليمنية ضد لميثاق الأمم المتحدة.

وفي 12 يناير/ تشرين الثاني أعلنت الأمم المتحدة، تعليق حق اليمن في التصويت في الجمعية العامة ضمن عدة دول بسبب تخلفها عن سداد اشتراكات العضوية.

والدول التي تخلفت عن السداد هي “فنزويلا ولبنان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغامبيا وليسوتو وتونغا واليمن”.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها”.

وتواجه الجمعية العامة أزمة سيولة نقدية بسبب نقص الأموال التي تدفعها الدول.