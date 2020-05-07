اليمن يعلن فتح منفذ الوديعة لاستقبال مواطنيه العالقين في السعودية

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أعلنت الحكومة اليمنية فتح منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية بمحافظة حضرموت لاستقبال العالقين في السعودية.

وذكرت وزارة شؤون المغتربين – في تغريدة على توتير- أن “فتح منفذ الوديعة أمام العالقين ابتداء من اليوم الخميس الموافق 7 مايو بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي بفتح المنفذ واستقبال العالقين”.

وقررت الحكومة عمل حجر صحي للعالقين الواصلين في الوديعة قبل السماح لهم بالمغادرة إلى مناطقهم.

ومطلع إبريل الماضي، أغلقت الحكومة اليمنية منفذ الوديعة خشية انتشار كورونا في البلاد عن طريق المسافرين القادمين من السعودية.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ تسجيل 25 حالة إصابة بكورونا منذ العاشر من أبريل الماضي وحتى اليوم الخميس، في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت، بينها خمس حالات وفاة.