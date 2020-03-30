اليمن يفرج عن سجناء احترازا من كورونا



عدن تايم/ سبا



أفرجت النيابة العامة في محافظة المهرة، اليوم الأحد، عن 49 سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة المقررة في الأحكام الصادرة بحقهم، لتخفيف الازدحام بين نزلاء السجن، في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطة المحلية في المحافظة عن تكفلها بدفع المبالغ المالية عن المفرج عنهم من السجناء على ذمة القضايا الخاصة، بإجمالي مبلغ 17 مليون ريال يمني .

وجرت عملية الإفراج عن السجناء بحضور رئيس نيابة استئناف بمحافظة المهرة القاضي إبراهيم بن زين وأعضاء النيابة .