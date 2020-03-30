عدن تايم

اليمن يفرج عن سجناء احترازا من كورونا

30 مارس، 2020
0


عدن تايم/ سبا


أفرجت النيابة العامة في محافظة المهرة، اليوم الأحد، عن 49 سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة المقررة في الأحكام الصادرة بحقهم، لتخفيف الازدحام بين نزلاء السجن، في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطة المحلية في المحافظة عن تكفلها بدفع المبالغ المالية عن المفرج عنهم من السجناء على ذمة القضايا الخاصة، بإجمالي مبلغ 17 مليون ريال يمني .

وجرت عملية الإفراج عن السجناء بحضور رئيس نيابة استئناف بمحافظة المهرة القاضي إبراهيم بن زين وأعضاء النيابة .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احترازا اليمن سجناء عن كورونا من يفرج

إقرا أيضا

Photo of مصدر مسؤول بوزارة الصحة اليمنية لعدن تايم: اجراءات صارمة لكل متخاذل ومتسبب بوفاة الطفلة جواهر بعدن

مصدر مسؤول بوزارة الصحة اليمنية لعدن تايم: اجراءات صارمة لكل متخاذل ومتسبب بوفاة الطفلة جواهر بعدن

30 مارس، 2020
Photo of لحج .. القبض على مطلوب أمني بتهمة التحوث

لحج .. القبض على مطلوب أمني بتهمة التحوث

30 مارس، 2020
Photo of مفوضية مستقلة : كل المستلزمات الطبية للمحجر الصحي مازالت في مستودعات منظمة الصحة العالمية

مفوضية مستقلة : كل المستلزمات الطبية للمحجر الصحي مازالت في مستودعات منظمة الصحة العالمية

30 مارس، 2020
Photo of الحكومة اليمنية ترحب بدعوة وقف إطلاق النار

الحكومة اليمنية ترحب بدعوة وقف إطلاق النار

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق