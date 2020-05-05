اليمن.. 9 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 21

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، الثلاثاء، بتسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 في عدن بينها حالة وفاة، وحالة اصابة في حضرموت ليصل عدد الحالات إلى 21 منذ العاشر من أبريل الماضي، بينها 3 وفيات.

تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في #حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة #عدن بينها حالة وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من إبريل إلى (21) حالة بينها (3) حالات وفاة. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 5, 2020

هذا وكانت اللجنة، أعلنت مساء الاثنين، عن ‏تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بالوباء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

إلى ذلك توقعت منظمة الصحة العالمية احتمالية تأثير الجائحة على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد، مؤكدة أن كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.

وقالت المنظمة في بيان، إن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النظام الصحي في البلد يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين.