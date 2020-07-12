عدن تايم
اليمن.. 9 اصابات جديدة بكورونا في شبوة و 12 حالة شفاء في لحج وحضرموت
عدن تايم / خاص
سجلت المحافظات المحررة باليمن اليوم السبت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة في محافظة شبوة، بالاضافة الى 12 حالة تعافي موزعة على محافظتي لحج وحضرموت.
واعلنت لجنة الطوارئ اليمنية على تويتر: “تسجيل (9) حالات إصابة جديدة من شبوة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة من شبوة”.
واضافت: “وسجلت (12) حالة شفاء:(9) حضرموت، (3) لحج، بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1389) و(365) وفاة و(642) تعافي”.
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