اليمن.. 9 اصابات جديدة بكورونا في شبوة و 12 حالة شفاء في لحج وحضرموت



عدن تايم / خاص

سجلت المحافظات المحررة باليمن اليوم السبت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة في محافظة شبوة، بالاضافة الى 12 حالة تعافي موزعة على محافظتي لحج وحضرموت.

واعلنت لجنة الطوارئ اليمنية على تويتر: “‏تسجيل (9) حالات إصابة جديدة من ‎شبوة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة من شبوة”.

واضافت: “وسجلت (12) حالة شفاء:(9) ‎حضرموت، (3) ‎لحج، بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1389) و(365) وفاة و(642) تعافي”.