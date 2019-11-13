اليوم السعودية: موقف المملكة ثابت تجاه القضية اليمنية

سلطت صحيفة اليوم السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الضوء على تجديد مجلس الوزراء السعودي ترحيبه باتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان “ترحيب القيادة باتفاق الرياض”، إن تجديد مجلس الـوزراء في جلسته المعتادة يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترحيبه باتفاق الرياض،يمثل في جوهره موقف المملكة الثابت تجاه اليمن والمتمثل في السعي الحثيث نحو أمن واستقرار اليمن.

وأضافت الصحيفة،حرصت المملكة دائما على إعلاء المصالح العليا لليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وهو حرص يتجلى في كافة المواقف المسؤولة للمملكة وقيادتها لقوات التحالف من أجل تخليص اليمن من أزماته.

وتابعت، أن تأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول حرص المملكة المستمر علـى نصرة الـشعب الـيمني منذ بدء أزمته تدل دلالـة واضحة علـى استمرارية ذلـك الموقف الثابت للمملكة تجاه أزمة اليمن، فالسعي للوصول إلـى حل سياسي لـلأزمة نادت به المملكة مرارا وتكرارا على اعتبار أنه الحل الأفضل للأزمة.