عدن تايم

اليوم..العاصمة عدن على موعد مع إنعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي

13 يناير، 2020
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تعقد الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الإثنين ، بالعاصمة عدن دورتها الثالثة برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وبحضور رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن احمد سعيد بن بريك وعدد من قيادات المجلس الإنتقالي وأعضاء الجمعية الوطنية في الداخل والخارج

ويأتي انعقاد الدورة الثالثة تحت عنوان من أجل التطبيق الخلاّق لبنود اتفاق الرياض بعد اتمام الترتيبات النهائية لانعقادها، حيث من المتوقع ان تتناول الدورة عددا من الموضوعات الهامة والخاصة بالاوضاع في الجنوب

اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية قال في تصريح صحفي أن التحضيرات لعقد الدورة الثالثة، تٌعد حدثاً هاماً جداً في ظل الظروف الموضوعية والاستثنائية التي يعيشها شعبنا في مرحلة تنفيذ نتائج مخرجات اتفاقية الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية

وفي تصريحه، أكد اللواء بن بريك، أن الدورة تحمل دلالات كبيرة، حيث ستقف أمام مخرجات بنود الاتفاقية وأمام المعوقات التي يتم اختلاقها من قبل أعداء الجنوب، وأعداء السلام والاستقرار داخل البلاد عامة والمحافظات الجنوبية خاصة، كما ستقف الدورة أمام اتجاهات عمل الجمعية الوطنية ومؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل العاصمة عدن، والمحافظات الجنوبية

وأشار اللواء أحمد سعيد، أن كل هذه المخرجات سيقف أمامها أعضاء الجمعية من الفترة (13 15) يناير الجاري

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