اليوم.. وحدة المكلا يستضيف نهضة الريدة في افتتاح مباريات كأس الهبة الحضرمية

اليمن العربي – المكـلا

تنطلق اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا بطولة كأس الهبة الحضرمية لكرة القدم لأندية محافظة حضرموت التي تدشن مبارياتها بإنطلاق مباريات مجموعة أندية الساحل التي تشارك فيها 17 نادياً تتبارى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بحسب مواجهات القرعة.

مباريات البطولة التي تتزامن انطلاقتها مع ذكرى الهبة 20 ديسمبر سيقيمها اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية للاحتفاء بالذكرى الـ 6 لاستشهاد المقدم “سعد بن حمد بن حبريش” وانطلاق الهبة الشعبية الحضرمية ستجمع بين فريقي وحدة المكلا ونهضة الريدة .

وانهى اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت واللجنة التحضيرية للمناسبة تحضيراتهما لتدشين انطلاقة البطولة التي تعتبر اولى فعاليات الذكرى السادسة التي ستشهد ايضا العديد من الفعاليات الجماهيرية والثقافية وندوة توثيقية ومعرض للصور .

الجدير بالذكر ان بطل أندية الساحل سيلتقي في المباراة النهائية على كأس البطولة بطل أندية الوادي وسيتم لاحقا تحديد موعد ومكان إقامة النهائي .