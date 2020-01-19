كريتر سكاي

اليوم .. وقفة احتجاجية لمنتسبي كتيبة النخبة امام قصر المعاشيق في عدن

19 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

اعلن منتسبي كتيبة النخبة بقاعدة العند الجوية عن تنفيذ وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين امام قصر المعاشيق. 

وقال الجنود في بلاغ لهم سوف ننفذ وقفة مجددا  بعد رفض تنفيذ ماجاء في الاتفاق.

وتابع الجنود بالقول رفض قائد كتيبة النخبة احمد محمد بامدحن تنفيذ الاتفاق  الذي تم في مقر اللواء فضل حسن العمري.

واشاروا اضافة الى ذالك تم منع مندوبينا من مقابلة فضل حسن.

الجدير بالذكر ان عدد افراد كتيبة النخبة بقاعدة العند الجوية 400 فرد لم يستلموا رواتبهم منذ شهر مارس 2019م .

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