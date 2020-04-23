اليونيسف تزف بشرى سارة للمعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

قالت مصادر تربوية، اليوم الاربعاء، أن منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، أعلنت اعتزامها صرف الحوافز النقدية للتربويين بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، نهاية الاسبوع المقبل.

وذكرت المصادر في تصريحات صحفية، أن موعد صرف حوافز الترويين “الدفعة الرابعة”، سيكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 29 أبريل 2020م.

وأشارت المصادر إلى أن اليونيسيف ستصرف حوافز خمسة أشهر للتربويين.

ودعت المصادر الى وضع معالجات سريعة ومنصفة للتربويين الذين لم يتم التحقق منهم خلال الأيام الماضية، لعدم ظهور اسمائهم.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا أواخر أكتوبر من العام قبل الماضي عن تقديمهما مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهما، لدعم مرتبات المعلمين في اليمن لعدد 135 ألف معلم ومعلمة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف.

ويستهدف المشروع المعلمين والإداريين العاملين في المدارس فقط، ولا يشمل الكادر الإداري للوزارة سواء في ديوان عام الوزارة أو في مكاتب التربية والمناطق التعليمية في المحافظات. ويشمل المشروع 109 آلاف و651 معلماً وموظفاً في 175 مديرية في 11 محافظة على النحو المبين من قبل وزارة التربية والتعليم بصنعاء.

وحذرت منظمات أممية ودولية، من أن المزيد في تأخير دفع مرتبات المعلمين في اليمن، سيؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في هذا البلد الذي يعيش حرباً طاحنة منذ قرابة ست سنوات.

وتوقفت عملية صرف مرتبات معظم موظفي الدولة بما فيهم المعلمين والمعلمات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا و ذات الكثافة السكانية والوظيفية لما يزيد عن ثلاث سنوات، عقب قرار حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2016، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية.

وتعهدت حكومة “الشرعية” عندما قامت بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، بصرف مرتبات جميع مرتبات موظفي الدولة، لكنها فشلت في الإيفاء بتعهداتها، وتملصت منها، حتى اللحظة الراهنة بسبب تعنت مليشيات الحوثيين بتوريد الايرادات من القطاعات الخاضعة لسيطرتها.