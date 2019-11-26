اليونيسف وطيبة ينفذان حملة نظافة في مخيمات النازحين بمحافظة عدن

انطلاقاً من إحدى أهداف برنامج الاستجابة الطارئة في المياه والإصحاح البيئي والتي تتمثل في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية والوصول إلى مستوى نظافة يحفظ كرامة النازحين ، نفذت مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة حملة نظافة في مخيمات الشعب الجديد ومخيم الوازعية في مديرية البريقة ومخيم عمار بن ياسر في مديرية دار سعد بمحافظة عدن وذلك عبر شاحنات عملت على تجميع كافة النفايات والأوساخ ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها..

الجدير ذكره أن مخيمات النازحين كانت تعاني من تراكم النفايات بشكل كبير مما يهدد حياة وصحة النازحين ويجعلهم عرضة لانتقال الأمراض والاوبئة بسبب هذه النفايات، ما يجبر النازحين في بعض الأحيان الى حرق أكوام النفايات داخل المخيمات ، والتي تؤثر سلباً على صحة النازحين وخاصة الأطفال منهم، حيث ينتج عن حرق النفايات العديد من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي إضافة إلى أمراض أخرى مثل الربو والإصابة بالقمل لدى الأطفال، والكثير من المخاطر الصحية التي تسببها ظاهرة تراكم النفايات داخل وعند أطراف المخيمات..

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإصحاح البيئي عبر تلبية الاحتياجات الأساسية لممارسات النظافة في مخيمات وتجمعات النازحين وتحسين الوصول الآمن إلى المياه النظيفة والحصول على الكميات الكافية منها ، إضافة إلى ضمان حصول النازحين على مرافق صرف صحي جيدة.