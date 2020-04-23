عدن تايم

اليونيسيف تنفذ مشاريع نوعية في تربية حضرموت

23 أبريل، 2020
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أشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون بالتدخلات لمنظمة اليونيسيف العالمية في القطاع التربوي والتعليمي بمديريات المحافظة

مشيراً خلال لقائه بالمختصين في مكتب الوزارة إلى إن هذه التدخلات التي اثمرت عن مجموعة من المشاريع النوعية لتحسين وإعادة تأهيل المرافق الصحيّة لعدد (14) مدرسة، تمحورت في الإمام الشافعي بفوة مديرية المكلا وعبدالله غريب والهمه في مديرية غيل باوزير وعمر بن الخطّاب وعمّار بن ياسر وعثمان بن عفّان وصلاح الدين بمديرية الضليعة و(30 من نوفمبر) بمديرية حجر، ضمن المنحة البريطانية للمنظمة تأتي في سياق ما سبق من تدخلات تمثّلت في استلام وتوزيع (2000) كرسي مزدوج و(10000) حقيبة مدرسية لمدارس مديريات المحافظة.

وأكد وكيل أول الوزارة – مدير تربية حضرموت على ما تتضمنه هذه التدخلات لهذه المنظمة العالمية للقطاع التربوي والتعليمي في ظل رعاية ومتابعة الراعي الأول محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، منوهاً على استمرار منظمة اليونيسيف في دعم القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة من خلال برنامج الشراكة العالمية الذي يتبنّى حالياً دراسة التدخّل في إعادة تأهيل أربع مدارس في مديريات بروم ميفع وأرياف المكلا ودوعن، مختتماً حديثه بالإشارة إلى إن قيادة التربية بالمحافظة قد قامت بالرفع لمنظمة اليونيسيف ببعض الاحتياجات المدرسية الضرورية ليتم دراستها ووضعها ضمن خطة التدخلات التربوية والتعليمية القادمة.
الاعلام التربوي

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اليونيسيف تربية تنفذ حضرموت في مشاريع نوعية

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