امبولات وحبوب كيناكورت أ Kenacort-A من خلال موقع الاحلام , يحتوى حبوب كيناكورت أ على مادة تريامسينولون وهي مادة كورتيكوستيرويد والتي تعمل على تقليل إفراز الالتهابات الداخلية من خلال تثبيط هجرة الكريات البيض متعددة النوى والعمل ضد زيادة نفاذية الشعيرات يستخدم لتثبيط الكظر من خلال تناول جرعات عالية .

دواعي استخدام حبوب كيناكورت أ

يستخدم لعلاج حساسية الانف الموسمية للأطفال أكبر من 6 سنوات .

يستخدم للسيطرة على نوبات الربو .

يساعد في علاج ضيق القصبات .

يستخدم بعد عمليات زرع الأعضاء لمنع رفض الجسم لها .

علاج مرض اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية .

يعالج الخلل الناتج عن الغدة النخامية .

علاج بديل لمرض أديسون .

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي .

يستخدم كعلاج تكميلي للتخلص من التهابات الفم وتقرحاتها .

يستخدم كدواء مضاد للألتهاب يثبط مناعة في العديد من الأمراض .

يعالج حالات قصور الغدة الكظرية .

يستخدم لعلاج الأمراض الرئوية وارجية والحساسية والذئبة الحمامية .

يستخدم كعلاج موضعي لعلاج التهابات الجلدية .

موانع استخدام حبوب كيناكورت أ

يحذر تناول Kenacort-A في حالة فرط الحساسية من مكونات العقار .

في حالة فرط الحساسية من مكونات العقار . لا يوصف دواء كيناكورت أ في حالة الإصابة بعدوى فطرية بالجسم .

يحذر تناول Kenacort-A في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية .

لا يستخدم العقار أثناء فترة المراهقة حيث إنه يؤثر على معدل النمو .

لمرضي ارتفاع ضغط الدم تجنب تناول Kenacort-A .

لا يوصف دواء Kenacort-A في حالة التهاب القولون .

لمرضي السكر تجنب تناول العقار .

يستخدم كعلاج أولي في حالة الربو المستمر .

لا يجب استخدام Kenacort-A بشكل متزامن مع اللقاحات الحية .

الاعراض الجانبية لحبوب كيناكورت أ

عند استخدام دواء Kenacort-A قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي لا تظهر عند جميع المرضي وهذه الأعراض كالتالي :

اضطرابات في النوم والأرق .

اضطرابات مزاجية .

ظهور حب الشباب وجفاف الجلد ترقق الجلد .

ظهور كدمات على الجسم .

بطء في التئام الجروح .

زيادة معدل التعرق .

آلام الصداع ودوحة .

الشعور بالدوار والغثيان .

آلام في المعدة .

الإصابة بالانتفاخ .

اضطرابات في شكل دهون الجسم وموضعها خاصة في مناطق الذراعين والساقين والوجه والثديين والخصر .

أعراض جانبية خطيرة

اضطرابات في الرؤية .

زيادة في الوزن وتورم في الجسم .

الشعور بضيق في التنفس .

التعرض للاكتئاب الحاد .

سلوك غير عادي .

تشنجات بالجسم .

خروج براز دموي أو سعال مصاحب له دم .

التهاب في البنكرياس .

انخفاض مستوى البوتاسيوم في الجسم .

ارشادات استخدام كيناكورت ا

لا يجب تناول دواء Kenacort-A بدون استشارة الطبيب فهو الذي يحدد الجرعة ومدة العلاج على حسب الحالة الصحية وعمر المريض .

ينصح بتناول الماء على مدار اليوم واتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الخضراوات والفاكهة .

تجنب التعرض للضغوط النفسية والعصبية .

سعر دواء كيناكورت أ

أمبولات Kenacort-A بتركيز 4 مجم سعر العبوة 11 جنيه مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام كيناكورت أ بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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