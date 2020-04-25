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امريكا: البعثة الأممية الجديدة ستصل السودان مايو المقبل

25 أبريل، 2020
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لامم المتحدة
لامم المتحدة

السودان اليوم:

اعلنت نائبة الممثل الدائم لامريكا بالأمم المتحدة شيريث نورمان شاليه، عن ان البعثة الأممية الجديدة للسودان ستصل في مايو المقبل.
وقالت في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي عقدت امس الجمعة، حول بعثة اليوناميد المشتركة في دارفور، شيريث لازال القلق قائما لاستمرار انعدام الأمن في دارفور، بالإضافة إلى وقوع انتهاكات جنسية واسع الانتشار.

واشارت شيريث الي ادانة بلادها لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الشهر الماضي في الخرطوم.

وأوضحت أن البعثة الجديدة التي تصل الخرطوم في مايو مهمتها دعم رئيس الوزراء وحكومته المدنية.

وقالت شيريث إن الدعم سيشمل السلام، الإصلاح الدستوري، الانتخابات وإجراء التعداد السكاني.

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