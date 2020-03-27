امريكا وايطاليا يحصدان ارقاما قياسية في عدد الاصابات والوفيات بكورونا عالميا

حصدت الولايات المتحدة الامريكية رقما قياسيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا، وتعتبر هي الدولة الاولى بعدد 97 الف حالة ايجابية معلنة، لكن عدد الوفيات حتى اليوم بلغ 1477 وفاة تم الاعلان عنها وفقا لاحصائيات رسمية.

وتأتي ايطاليا بالمرتبة الثانية في عدد الاصابات بكورونا والتي بلغت نحو 68500 حالة ايجابية معلنة، لكنها سجلت اكبر عدد وفيات قدرت بنحو 9134 وفاة حتى يوم الجمعة.

وتراجعت الصين بلد المنشأ لكورونا في عدد الاصابات للمرتبة الثالثة بعدد 81340 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات فيها نحو 3300 وفاة.

لكن اللافت بالاحصائيات، عدد الحالات التي تعافت من هذا الوباء، والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية بنحو 20% من عدد الاصابات، فيما بلغت نسبة الحالات المتوفاة نحو 5% فقط.