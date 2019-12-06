امن تريم يضبط عصابة نشل متهمين بسرقة حافظات نقود من المواطنين

ضبطت الاجهزة الامنية بمديرية تريم عصابة نشل متخصص نشاطهم الاجرامي بسرقة حافظات النقود من المواطنين مكونة من خمسة أشخاص تتراوح اعمارهم مابين 2١ – 28 عام من ابناء محافظة الحديدة.

حيث قام رجال البحث والتحري بعد ورود بلاغات من المواطنين بتكثيف الجهود لتحديد اماكن تواجد الجناة اسفرت تلك الاجراءات بضبط ثلاثة أشخاص من الجناة أمام مستشفى تريم ، فيما هرب اثنين من الجناة إلى جهة غير معلومة ولا يزال البحث جاري عنهم حتى يتم ضبطهم .

وأشارت شرطة تريم أنه بمواجهة الجناة بالمعلومات أعترفوا في اقوالهم بارتكابهم نشل ثلاث حافظات نقود بداخلها مبلغ ثلاثة ألف وستة مائة ريال سعودي وسبعة ألف وثمان مائة واربعين درهم امارتي ومبلغ ستة وعشرون ألف ريال يمني وعدد من البطائق الشخصية والمصرفية.

وأكدت شرطة تريم أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسال ملف القضية مع المضبوطات والمتهمين إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزائهم العادل .