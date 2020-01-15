4 مايو
امن حبيل الجبر يقبض على شخص يهرب الأسلحة والذخائر للحوثيين
تمكنت قوات أمن مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص يقوم بتهريب الأسلحة والذخائر إلى مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وذلك بعد عملية استخباراتية دقيقة .
وقال مدير أمن حبيل جبر علي سيف العبدلي في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، أن قوات الأمن اشتبهت في المدعو ” غ.ص.أ” من إحدى المحافظات الشمالية وقامت بمتابعته .
وأضاف، أن عمليات المتابعة والمراقبة أثبتت قيامه بتهريب الأسلحة والذخائر الى مليشيات الحوثي وهو ما استدعى توقيفه في إحدى النقاط التابعة لأمن المديرية .
وأشار العبدلي، أن المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بالتهم المنسوبة إليه بقيامه بأعمال التهريب لصالح المليشيات الارهابية .
ولفت إلى أن ملف المتهم سيحول إلى الجهات المختصة في أسرع وقت لاتخاذ الأحكام القانونية المناسبة مع جريمته .