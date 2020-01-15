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امن حبيل الجبر يقبض على شخص يهرب الأسلحة والذخائر للحوثيين

15 يناير، 2020
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تمكنت قوات أمن مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص يقوم بتهريب الأسلحة والذخائر إلى مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وذلك بعد عملية استخباراتية دقيقة .

وقال مدير أمن حبيل جبر علي سيف العبدلي في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، أن قوات الأمن اشتبهت في المدعو ” غ.ص.أ” من إحدى المحافظات الشمالية وقامت بمتابعته .

وأضاف، أن عمليات المتابعة والمراقبة أثبتت قيامه بتهريب الأسلحة والذخائر الى مليشيات الحوثي وهو ما استدعى توقيفه في إحدى النقاط التابعة لأمن المديرية .

وأشار العبدلي، أن المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بالتهم المنسوبة إليه بقيامه بأعمال التهريب لصالح المليشيات الارهابية .

ولفت إلى أن ملف المتهم سيحول إلى الجهات المختصة في أسرع وقت لاتخاذ الأحكام القانونية المناسبة مع جريمته .

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