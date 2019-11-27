امن لحج يقبض على قاتل الشاب رواد هواش ناشر بعد ساعات من ارتكاب الجريمة

تمكنت ادارة امن مديرية تبن بمحافظة لحج من القبض على قاتل الشاب رواد هواش ناشر شمالي منطقة جعولة.

وفي تفاصيل جريمة القتل كان قد نشب خلاف بين الجاني (م،م،ص) والمجني عليه رواد هواش ناشر وذلك حول قطعة ارض بجعوله ليقوم الجاني باطلاق الرصاص ويصب المجني عليه بالبطن من سلاح نوع آلي توفي على اثر ذلك.

وقال نائب مدير بحث ادارة امن مديرية تبن النقيب نجيب الصبيحي في تصريح صحفي :”عند وصول بلاغ من احد المواطنين يفيد بان هناك جريمة قتل حصلت في منطقة جعوله على خلفية صراع الاراضي قمنا بالتحرك مباشرة وبرفقتي المحقق سامي الموزعي الى مسرح الجريمة لتحريز المكان والقبض على الجاني”.

واضاف الصبيحي ” انه تم القبض على الجاني بعد ثلاث ساعات من عملية القتل وايداعه السجن لفتح ملف للقضية لجمع الادله والاستدلالات وتحويل ملف القضية للنيابة العامة والقضاء.

وفي ختام تصريحه اشار نائب مدير بحث امن تبن ان جرائم القتل بسبب الخلافات على الاراضي زادت عن حدها ويأتي هذا التزايد بسبب منابع الفساد في ملفات الاراضي من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يقومون ببيع الاراضي لاكثر من شخص بوثائق مزوره منوها الى ضرورة تشكيل لجنة لحل خلافات الاراضي بحلول جذرية ووضع اليات واضحة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.