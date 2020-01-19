عدن تايم

اموال ومواد اغاثية مقابل حشد ابناء القبائل للقتال بصف الحوثي

19 يناير، 2020
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عدن تايم/24أبوظبي:

قالت مصادر يمنية في محافظة عمران، إن قيادات في ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية مع مشايخ المحافظة حثتهم خلالها على حشد مقاتلين جدد من أبناء القبائل بالمحافظة.
ووفقاً للمصادر، فإن قيادات الميليشيات التي شاركت بالاجتماع مع مشايخ محافظة عمران، طلبت من كل شيخ منهم حشد 50 شاباً لتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي، مشيرة إلى أن قيادات الميليشيات أخبرت المشايخ بأن خسائرها في جبهة الحديدة والضالع كبيرة وأنها بحاجة متزايدة لإرسال مقاتلين جدد لدعم الجبهتين، وفقاً لما ذكره موقع “نيوز يمن” أمس الجمعة.
وتقول المصادر، إن قيادات الحوثي لم تخف توقعاتها بإمكانية تجدد المعارك في جبهة الحديدة في أية لحظة رغم استفادتها من الوضع الحالي الذي ثبته اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه أوضحت أن استمرار المواجهات في جبهة الضالع يكبدها خسائر كبيرة، وأنها بحاجة إلى رفد تلك الجبهة بمقاتلين جدد.
ووعدت القيادات الحوثية، حسب المصادر، المشايخ الذين اجتمعت بهم بمدهم بأموال ومساعدات إغاثية مقابل حشدهم للشباب وإرسالهم لينضموا إلى صفوف مقاتليها في الجبهات.
24 – أبوظبي

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