امين العكيمي يعلق على بيان الانتقالي في عدن

علق محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن فيه الحكم الذاتي للجنوب أمس السبت.

وقال العكيمي في تغريدة على حسابه في تويتر “تابعنا بقلق بالغ ما قام به ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن، ويعد بيانه الذي صدر بالأمس خطوة تمثل استكمالا للانقلاب الذي قام به في اغسطس الماضي على الحكومة الشرعية، كما أنه تجاوز اتفاق الرياض الذي وقع عليه برعاية المملكة العربية السعودية”

وأكد العكيمي على أن ما يقوم به الانتقالي يخدم بدرجة أساسية ميليشيا الحوثي وأن الخاسر الوحيد هو الشعب اليمني مضيفا “إن ما يصر عليه ما يسمى المجلس الانتقالي من تمرد وافتعال لمعارك جانبية مستغلا الظرف الحساس الذي تمر به اليمن وقيادتها السياسية الشرعية لا يخدم أحدا سوى العدو الاساسي المتمثل في الانقلاب الحوثي السلالي المدعوم من إيران والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني في كل شبر من اليمن الموحد”.

وجدد العكيمي وقوفه وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ضد كل ما يهدد اليمن الموحد مؤكدا على استمراره في خوض المعركة الوطنية الكبرى حتى دحر الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية اليمنية الواحدة.