امين عام محلي ابين يلتقي بهيئة مستشفى الرازي لمناقشة اوضاع المستشفى ونقص الكادر الطبي المتخصص

التقى صباح اليوم في مكتبة الاستاذ مهدي محمد الحامد الامين العام للمجلس المحلي لمحافظة ابين بالاخوة في ادارة مستشفى الرازي العام الدكتور محمد الشرفي القائم باعمال المدير العام للمستشفى والدكتور حسين عبدالباري مدير المختبرات بالمستشفى والاخ سميح ابوبكر مدير مكتب المدير العام والاخ النخلي علي عمر رئيس نقابات هيئة مستشفى الرازي

حيث ناقش اللقاء جملة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمعاناة والصعوبات التي تعيق اداء عمل المستشفى واثرها في تردي خدماتة الطبية والانسانية الذي يعتبر مستشفى الرازي المستشفى الرئيسي على مستوى محافظة ابين

حيث كانت من اهم قضايا النقاش الملحة التي استعرضتها ادارت هيئة المستشفى وهي نقص الكادر الطبي المتخصص وخصوصاً الطبيب الباطني الذي حالياً مطلوب توفيرة لكون قسم الباطني بدون طبيب والعمل فية شبة موقف وهو من اهم الاقسام في المستشفى .

كما استعرض الدكتور الشرفي القائم باعمال المدير العام للرازي ضعف الميزانية وهروب الاطباء للعمل في مستشفيات خاصة كونهم يحصلون على اجور ومرتبات كبيرة

وطالبت ادارة هيئة المستشفى السلطة المحلية بالوقوف الى جانبها ومساعدتها ودعمها لاعادة فاعلية مستشفى الرازي للقيام بخدماتة الطبية والانسانية على اكمل وجه .

ومن جانبة الاستاذ الحامد امين عام المجلس المحلي بالمحافظة اكد وقوف السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بانتشال اوضاع مستشفى الرازي لما يشكلة من اهمية من تقديم الخدمات الطبية والانسانية على مستوى المحافظة وسوف نقوم بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدعمة بالتدخل لتذليل وحل الصعوبات والمشكلات التي من شانها انتشال الاوضاع وتحسين اداء وفاعلية هيئة مستشفى الرازي

حيث خرج النقاش بعقد اجتماع يوم غداً في هيئة مستشفى الرازي برئاسة امين عام محلي المحافظة الاستاذ مهدي الحامد ودعوة مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي وبعض والمؤسسات ذات الصلة للوقوف على مجمل القضايا والمشكلات ووضع الحلول والمعالجات المناسبة.

حضر اللقاء الاستاذ سليمان الوكود مدير عام السكرتارية بمكتب محافظ محافظة ابين

* من علي السليماني