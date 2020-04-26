انتحار سياسي للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن.. بيانات

اصدرت السلطات المحلية في كلا من ابين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى بيانات رسمية ردا على بيان الانتقالي الاخير الذي اعلن فيه حالة الطوارئ وادارة المحافظات الجنوبية بحكم ذاتي مما وصفه مراقبين سياسيين بأنه انتحار سياسي للمجلس.

وجاء في البيانات التالي.

ببان محافظة حضرموت

بيان عاجل

تابعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي والذي أعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة . إ

ان السلطة المحلية في محافظة حضرموت تعتبر ذلك خرقا للشرعية وإتفاق الرياض إنه عمل غير مسؤول وترى ضرورة تدخل قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودوا الى اتفاقية الرياض وإن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لديه من الحنكة السياسية ورحابة الصدر للدفع نحو العودة الى تنفيذ بنود اتفاقية الرياض حفاظا على وحدة الصف الجنوبي ووحدة الشرعية .

إن السلطة المحلية ترى أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود نحو مواجهة العدو الاساسي وهو الحوثيين الانقلابيين . . . . . وإن محافظة حضرموت وسلطتها المحلية تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ورئيسها عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه .

اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

بيان محافظة ابين

اكدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين رفضها المطلق لبيان المجلس الانتقالي الذي يعد إنقلابا على اتفاقية الرياض والشرعية الدستورية، مشددة على ان أبناء محافظة ابين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم يقفون مع الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

وقال البيان الذي تلقت وكالة الأنباء نسخة منه أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ترفض جملة وتفصيلا ما جاء في بيان المجلس الانتقالي باعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ونوهت الي ان مثل هذه الإجراءات لا يحق إصدارها من قبل أي جهة وهي حق حصري فقط للأخ رئيس الجمهورية .

ودعا بيان قيادة السلطة المحلية في أبين كافة أبناء المحافظة للالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية ورفضها المساس بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

بيان محافظة المهرة

أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر، رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية.

وأكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، تمسكها بالقيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن .. قائلة: إن بيان ما يسمى الانتقالي يعد انقلابا واضحا وصريحا على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض.

كما وجهت الدعوة لكل أطياف المجتمع المهري قبائل وأحزاب ومنظمات المجتمع المهري إلى التأكيد على مواقفها السابقة والصلبة بالتمسك بالشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب.

بيان جزيرة سقطرى

أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضها لبيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص إعلان حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة.

واعتبرت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، أن بيان ما يسمى بالانتقالي انقلابا على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م.

وجددت تأكيد وقوف كافة أبناء وشرائح المجتمع والأحزاب السياسية في سقطرى صفا واحدا خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجهت دعوة لكل مكونات المجتمع المدني وشرائحه في سقطرى إلى الالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

بيان شبوة

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، رفضها جملة وتفصيلاً لما جاء في البيان عن الصادر عن ما يسمى المجلس الإنتقالي، ليل السبت .. مشيرة إلى أن الإنتقالي فصيل سياسي ولا يمكن أن يكون بديلاً للدولة وليس وصياً على الجنوب .

وأكدت اللجنة في البيان الصادر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عدم إعتراف كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية الا بشرعية فخامه رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وانها على إستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وامنها واستقرارها .

وفيما يلي نص البيان :

اطلعت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية على بيان المجلس الانتقالي لهذه الليلة والذي اعلن فيه الطوارئ في عدن وعموم محافظات الجنوب واعلن كذلك ما سماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية .

وعلى ضوء بيان الانتقالي فان اللجنة الأمنية بالمحافظة تؤكد على الآتي :

1- ان حالة الطوارئ لا يحق لأي كان ان يعلنها غير رئيس الجمهورية الشرعي فقط واننا نستغرب من طيش….. التي تتناغم في تصرفاتها شمالاً وجنوباً وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى العنف والإحتراب واننا ندعوا أبناء محافظة شبوة إلى الالتفاف حول الشرعية والدولة وعدم الالتفات إلى تهريج…. الانتقالي وتوفيت الفرصة على المتربصين بالوطن وداعميهم .

2- إننا نرفض ما جاء في بيان الانتقالي جملة وتفصيلاً وان…. لا يمكن ان تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها والانتقالي عبارة عن فصيل سياسي ليس الا وما أقدم عليه هذه الليلة هو إنتحار وقد وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه وانه ليس وصي على الجنوب.

3- إننا في اللجنة الأمنية في محافظة شبوة وكافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية لا نعترف بأي شرعية عدا شرعية فخامه رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن واننا في أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وامنها واستقرارها.

والله الهادي إلى سواء السبيل