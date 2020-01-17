انتر لا يتوقف.. جواهر إلى برشلونة وأزمة رينير

أبرز أخبار سوق الانتقالات اليوم الجمعة

يوروسبورت عربية

قبل 14 يوما على انتهاء سوق الانتقالات تسعى الاندية لتعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة في الميركاتو الشتوي الحالي.

إليكم أبرز أخبار سوق الانتقالات اليوم الجمعة:

4 صفقات للانتر:

يواصل نادي انتر ميلان تعزيز صفوف الفريق من أجل تلبية مطالب الايطالي أنتونيو كونتي الذي يأمل في تحقيق لقب الكالتشيو رغم تأخره بفارق نقطتين عن يوفنتوس بجانب المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

وينتظر ان يحسم انتر ميلان تعاقده مع الدنماركي كريستيان ايركسين مقابل 15 مليون يورو بجانب ضم اللاعب الانجليزي أشلي يونغ لمدة عام ونصف مقابل 1.5 مليون.

ويعقد انتر ميلان صفقة تبادلية مع روما ينتقل من خلالها سبيناتزولا إلى النيراتزوري مقابل انضمام بوليتانو لصفوف الجيلاروسي.

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وتشير التقارير أن الفرنسي أوليفيه جيرو في الطريق نحو انتر ميلان مقابل 5 ملايين يورو.

أزمة رينير:

ذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” أن طبيب ريال مدريد حذر ادارة النادي من ضعف الحالة البدنية والجسمانية للاعب البالغ من العمر 17 عاما جيسوس رينير.

ريال مدريد تعاقد مع اللاعب الشاب مقابل 17 مليون يورو وسيتم الاعلان عن الصفقة يوم 19 يناير المقبل لكن ريال مدريد سوف يبدأ مباشرة باعداد برنامج بدني وغذائي للاعب فلامنغو السابق.

برشلونة وتعاقدات شابة

يواصل برشلونة العمل من أجل تعزيز صفوف الفريق في المستقبل مما دفع النادي للتفاوض لضم كينج ميناج لاعب ألباسيتي في مركز الهجوم وايفان مورانتي جوهرة فياريال ونجم الوسط.

ويرغب برشلونة كذلك التعاقد مع سانتياغو راموس من صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني والبرازيلي ماتيوس فيرنانديز من صفوف بالميراس ومواطنه غابريل نوفايس من ساو باولو وكذلك الظهير الأيمن البرازيلي الشاب يان كوتو لاعب كوريتيبيا وجوهرة فلومينيزي ماركوس باولو.

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برونو فيرنانديز يقترب يونايتد:

ينتظر مانشستر يونايتد الاعلان في الأسبوع الحالي عن ضم متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة اللاعب برونو فيرنانديز.

ووافق يونايتد على دفع مبلغ مالي وعرض خدمات الثنائي اندرياس بيريرا وماركوس روخو لضم اللاعب.

سليماني يعود للبريميرليغ:

يرتبط الجزائري الدولي اسلام سليماني بالعودة للدوري الانجليزي من بوابة أستون فيلا وذلك وفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية.

عرض لنابولي من أجل كوليبالي:

يأمل زين الدين زيدان في تعاقد ناديه مع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي في الصيف المقبل.

ووفقا لدايلي اكسبريس ينوي ريال مدريد تقديم 60 مليون يورو بجانب الكولومبي خاميس رودريغيز من اجل التعاقد مع اللاعب.