أخبار نادي برشلونة

انتر ميلان يرفض عرض السيتي لعقد صفقة تبادلية

20 يناير، 2020
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باستوني وكانسيلو


كشفت تقارير صحفية عن رغبة ناديي برشلونة ومانشستر سيتي في التعاقد مع أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبرز اللاعب صاحب الـ 20 عاما بشدة خلال المباريات الأخيرة للانتر ما أجبر مدربه أنطونيو كونتي على الدفع به أساسيًا على حساب المخضرم دييجو جودين.

ذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ناديي برشلونة ومانشستر سيتي تقدما بعرضين لضم باستوني، إلا أن إنتر رفضهما، مؤكدًا “استحالة التفريط في المدافع الشاب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي عرض خدمات البرتغالي جواو كانسيلو على النادي الإيطالي مقابل ضم باستوني.

 

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