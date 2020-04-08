انتشار امني مكثف لعناصر الاخوان في حديبو بتوجيهات من محروس

تحديث نت/سقطرى

انتشرت قوات تابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، اليوم الأربعاء، بمختلف شوارع حديبو بسقطرى في محاولة لجر الجزيرة إلى مربع العنف.

وجرى انتشار القوات المدججة بالأسلحة والتابعة لقوات الأمن العام وقوات ما تسمى بالنخبة التابعة للقيادي الإخواني فهد كفاين وزير الثروة السمكية، بتوجيهات من المحافظ الإخواني رمزي محروس.

وتأتي تلك التحركات لصرف الأنظار عن الممارسات الاحتكارية للمُتنفد أحمد العيسي وحمايته، بعد مطالبات شعبية بتخفيض أسعار المحروقات أسوة ببقية المحافظات.