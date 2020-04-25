انتشار وباء ” الجدري المائي” بشكل واسع في مخيم النازحين بمأرب

أفادت مصادر محلية وتقارير طبية بانتشار وباء معدي في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، وينتشر في أوساط النازحين بشكل واسع.

وحسب المصادر فإن المرفق الصحي الوحيد في مخيم الجفينة للنازحين والتابع لمنظمة الهجرة الدولية، يستقبل حالات مرضية، تحمل أعراض الجدري المائي ينتشر بشكل أوسع في أوساط النازحين منذ أربعة أشهر وتزايد عدد المصابين كل يوم.

وأشارت إلى أن الوباء ظهر في عدد من الأطفال القاطنين في مربع واحد، مما يؤكد انتشاره عبر الاختلاط داخل المخيم والتقارب بين الأطفال مثله مثل الكورونا.

وذكرت المصادر أن المرض يتوسع انتشاره ويزداد أعداد ضحاياه غالبيتهم من الأطفال، مشيرة إلى المركز الطبي يستقبل كل أسبوع حوالي 10 حالات إصابة على الاقل من داخل مخيم الجفينة.

وأوضحت أن الوحدة لا تستطيع أن تقدم للمصابين أي شيء في الجوانب العلاجية وأنها تقوم بإرشاد الأسر إلى عدم مخالطة المصابين حرصا على عدم انتقال المرض.

ولفتت إلى أن هناك مخاوف كبيرة لديهم في هذا المرفق من تزايد انتشار المرض في أوساط النازحين في المخيم.

وحذرت تقارير دولية من جائحة جديدة تهدد اليمن ومنطقة شرق أفريقيا وقد تصل إلى باكستان؛ ستكون الاسوأ خلال عقدين بسبب نوبات النينو والاعاصير وتغير المناخ.

وقال تقرير حديث للبنك الدولي، أنه يتلقى كل يوم وابلا من التحذيرات من هذه الأزمة الآخذة في التطور، والتي تنذر بأزمة إنسانية تترافق مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) مؤكدا أن الوضع سيزداد سوءا على الأرجح.