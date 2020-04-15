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انتشال مدفع عثماني تاريخي من اعماق بحر صيرة في عدن

15 أبريل، 2020
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الأربعاء – 15 أبريل 2020 – الساعة 01:51 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت) خاص

تمكنت طواقم فنية في ميناء العاصمة عدن ،الثلاثاء، من اخراج مدفعا تاريخيا من عهد الدولة العثمانية، غرق منذ فترة في أعماق البحر.

ويعود تاريخ المدفع إلى زمن نشأة الدولة العثمانية، قبل 500 عام، ويعتبر أحد المدافع التاريخية الشهيرة التي ظلت مئات السنين منصوبة فوق قلعة صيرة التاريخية.

وتعتزم الطواقم الفنية تسليم المدفع إلى هيئة الآثار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية الأثر التاريخي النادر.

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