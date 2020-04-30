المشهد اليمني

انتصارات جديدة وانكسار زحفين لمليشيا الحوثي في البيضاء والحديدة

30 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من دحر زحفين لمليشيا الحوثي في محافظتي الحديدة والبيضاء.
وقالت مصادر ميدانية بمحافظة البيضاء، أن سفوح جبال الكور، بمديرية مكيراس، شهدت صباح اليوم، معارك عنيفة، استمرت لساعات، تم خلالها كسر هجوم حوثي، كان يستهدف مواقع أبطال لواء الاماجد.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش حققت انتصارات جديدة في جبهة قانية وسيطر على اليسبل ومناطق استراتيجية أخرى.
وبينت المصادر بأن الجيش تمكن من التوغل في أول مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية.
وفي مديرية حيس، محافظة الحديدة، كسرت القوات المشتركة زحف للمليشيا على مواقعها وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأفادت مصادر ميدانية في حيس أن المليشيا حاولت الزحف إلى المواقع الشمالية الغربية للقوات المشتركة الا أن يقظة وصلابة القوات حالت دون إحراز أي تقدم للحوثيين.
وأضافت المصادر أن القوات كسرت زحف المليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرتها على الفرار مخلفة ورائها جثث قتلاها وجرحاهم بعد مواجهات استمرت لما يقارب ساعة.
وتعد هذا العملية العسكرية الثانية للمليشيا خلال 72 ساعة الذي تصدت له القوات المشتركة بإتجاه المواقع الشمالية الشرقية لجبهة حيس ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وعدم التزامها بوقف إطلاق النار.

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