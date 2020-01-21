انتصارات للجيش اليمني شرق صنعاء.. ومقتل عشرت الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، مساء الاثنين، تحقيق انتصارات كبيرة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، إن “الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، والتي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى مواصلة قوات الجيش تقدمها المستمر وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الانقلابيين.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الحوثيين في نهم.

يذكر أن الجيش اليمني كان أعلن الأحد تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلاً، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

إلى ذلك تشهد جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، معارك شرسة بين الجيش وميليشيات الحوثي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش وتقهقر كبير للانقلابيين الذين حشدوا قواتهم من مختلف الجبهات إلى نهم، التي تعتبر بوابة الوصول إلى العاصمة.