انتقادات عن غياب الراسمال الوطني الجنوبي في أداء واجبه ازاء شعبه ووطنه

‏اعرب القيادي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك تقاعس الراسمال الوطني الجنوبي في القيام بواجباته حيال الازمات التي مرت وتمر بارضهم وشعبهم.

وأعرب بن بريك عن أسفه بالقول في تغريدة على حسابه بتويتر : “مؤسف أن يكون رجال الأعمال الجنوبيون من أكبر الأثرياء في منطقتنا، ولا ترى أي مبادرة إغاثية فردية أو جماعية في الجنوب”، مشيرا الى غياب المبادرات في في مساعدة “الجرحى، أسر الشهداء، الغذاء والدواء للمحتاج، الآن كارثة كورونا، واليوم أضرار الأمطار”.

ولفت الشيخ هاني بن بريك الى تهافت الراسمال الوطني الجنوبي في الداخل والخارج الى مشاريع الربح السريع وقال : “منهم من يسارع لعرض تجاري استثماري من خلفه عائد ربحي كبير بدعوى المساهمة”.

‏وأضاف في تغريدة في الاتجاه ذاته وقال : لن نمارس طريقة الإخونج في استغلال الأزمات لجمع التبرعات، ولكن نقول لرجال الأعمال الجنوبيين قوموا بواجبكم تجاه وطنكم الأم تجاه أهلكم وقبائلكم وأرضكم وعزوتكم ولاتوسطوا أحدا”.

ودعا بن بريك الى فريق لإدارة الاغاثة وقال : “ولا توسطوا أحدا شكلوا فريقا منكم وأديروا العمل الإغاثي مباشرة فعندكم الخبرة والقدرة في الإدارة، ونحن نسندكم بكل شي نقدر عليه”.

دعوة القيادي هاني بن بريك جاءت على اثر توجه المجلس الانتقالي الجنوبي في تسخير امكانياته وطاقاته نحو جبهات القتال وتقليص النفقات في الداخل لمواجهة الاخطار التي تحدق بالجنوب وتبرص اعداءه داخل الشرعية وخارجها من مليشيات الحوثي.

وكان رئيس الاستثمار في هيئة اراضي عدن قد دعا المستثمرين الجنوبيين في الايام القليلة الماضية الى ترك المشاريع الصغيرة من قاعات افراح ومراكز تجارية والدخول بقوة في مشاريع الصناعات الغذائية التي يحتاجها الجنوبيون ومرتبطة بحياتهم اليومية .