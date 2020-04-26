انتقالي أبين يرحب بإعلان فرض الإدارة الذاتية للجنوب

عدن24-خاص

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، تأييده لقرار هيئة رئاسة المجلس بفرض الإدارة الذاتية للجنوب.

وقال في بيان، اليوم الأحد، إننا نضع أيدينا بأيدي قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لتنفيذه على أرض الواقع.

ورحب المجلس بهذه الخطوة التاريخية، مشيدا بتوقيت إعلانها.

ودعت القيادة المحلية للانتقالي في أبين أبناء الشعب الجنوبي إلى الالتفاف حول قيادته لتنفيذ البيان الذي يهدف لبناء دولة الجنوب المنشودة.

Advertisement