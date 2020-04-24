انتقالي أبين يشدد على اهمية دور المرأة التوعوي والوقائي من وباء كورونا

واصلت لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية والصحية في المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة ابين وبتنسيق مع مكتب الصحة في الصحة في، المحافظة حملة الرش الضبابي والتعقيم لعدد من مرافق الدولة والمنشآت الامنية والمعسكرات في يومها الثالث .

وفي اليوم الثالث لحملة الرش عبر مواطنين المحافظة عن سعادتهم وشكرهم للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة ممثل بالعميد، عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية كما عبرت الاستاذه وجدان ماسك عضو لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية في انتقالي ابين عن شكرها لفريق العمل الانساني والصحي في لجنة الاغاثة.

وأشارت الاستاذه وجدان ماسك الى اهمية دور المرأة في حملة التوعية والوقاية من وباء كورونا المستجد في مجافظة أبين .

كما اكدت عضوة الاغاثة الاستاذه وجدان ماسك على استمرار حملة الرش والتعقيم الوقائي حسب الخطة المعده من لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية والصحية في المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة ابين .

وفي السياق نفسة قامت اللجنة الصحية في انتقالي ابين صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى زنجبار والجلوس مع مدير الصحة في المديرية والاطلاع على الترتيبات الصحية في المستشفى وتجيهزات الحجر الصحي في مستشفى زنجبار ، وتاتي زيارة اللجنة الصحية في انتقالي ابين ضمن اطار التنسيق بين المجلس الانتقالي في المحافظة ومكتب الصحة لمجابهة وباء كورونا المستجد.

اجدير بالذكر قدمت اللجنة الصحية المكلفة من انتقالي ابين برئاسة الدكتور محمد حيدره بتسليم خطة عمل صحية وقائية لمجابهة جانحة وباء كورونا المستجد للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة ابين .

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