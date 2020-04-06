عدن تايم

انتقالي أبين يقف أمام الصعوبات التي تعيق العمل الإنتاجي لمحلج القُطن

6 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

التقئ صباح اليوم العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين بعدد من موظفي وكوادر محلج القطن لمناقشة جملة من القضايا العالقة بالمحلج.

وعبر الموظفون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس القيادة المحلية بمحافظة أبين نظير الجهود التي يبذلها في متابعة الجهات المختصة والتي تكللت بإطلاق الرواتب المتوقفة منذ خمسة أشهر.

وياتي هذ إلقاء في إطار معالجة الصعوبات والمعوقات التي تعيق سير العمل الانتاجي والحفاظ على البذرة الزراعية وبعض الأمور المالية للموظفين بعد تقاعس الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء نائب رئيس الإدارة الإعلامية الأستاذ عبدالعزيز باداس وعدد من المسؤولين ذات العلاقة.

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