4 مايو

انتقالي أحور: قرار الإدارة الذاتية خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح

9 مايو، 2020
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4 مايو / متابعات

أيدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية أحور، القرار التاريخي للقيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلةً برئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب.
ووصفت في بيان، اليوم الجمعة، القرار بأنه خطوة إيجابية تسير نحو الطريق الصحيح، مشددة على وقوفها خلف القيادة السياسية في كل قراراتها للحفاظ على أمن الجنوب واستقراره، وقطع أيادي العبث والفساد.
وجددت تعهدها لشعب الجنوب، بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامناً مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة للنهوض بالوطن في كافة المجالات.
ودعت كافة أبناء أحور والجنوب عامة، إلى الاصطفاف في مواجهة الأحداث الطارئة، لاستعادة ما دمره فساد حكومة الشرعية طيلة فترة توليها إدارة البلاد.

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