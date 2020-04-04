انتقالي الروضة يقر اشهار مراكز جديدة بالمديرية

4 مايو / خاص



اكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية الروضة، بمحافظة شبوة خلال اجتماعها الشهري, اليوم السبت، على مواصلة حملة التوعية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال توزيع الملصقات والبروشورات في مختلف مناطق مديرية الروضة.

واكد الاجتماع، بدء تدشين مراكز المجلس الانتقالي الجنوبي المتبقية، في المديرية، إضافة الى توسعة أعضاء القيادة المحليه في المديرية، وتفقد مراكز المجلس في مختلف المناطق.