انتقالي الشحر يستمر بحملة التعقيم الطارئة و الرش الضبابي لمجابهة الحميّات المنتشرة بكثافة ⋆

الشحر ( نخبة حضرموت ) إعلام أنتقالي الشحر

يعملون دون كلل أو ملل مستمرين للأسبوع الثاني توالياً مستشعرين خطورة الوضع الراهن التي تمر بها مدينة الشحر الباسلة ، حسب توجيهات اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اولى اهتماما كبيرا لمجابهة أخطار الحميات المنتشرة وكذا فيروس كورونا covid 19 لم تتوقف حملة الرش الضبابي وأيضا تعقيم الأماكن العامة والإدارات الحكومية حيث عملت فرق الرش والتعقيم صباح اليوم الى استهداف إدارة مؤسسة المياة والصرف الصحي والقيام بعملية التعقيم بالمرشات الآلية اليدوية وثم الانتقال إلى محكمة الشحر الابتدائية وتعقيمها بالكامل عبر الكادر المدرب والمخصص لعمليات التعقيم مختتمين اليوم بالانتقال لمقر الجمعيات السمكية التي تقع على الشريط الساحلي وتعقيم جميع الأروقة والمكاتب والسلالم

ومن ذات السياق تعمل الفرقة الثانية للحملة التابعة للمجلس وهي فرقة الرش الضبابي مستهدفين كافة الأحياء داخل مدينة الشحر حيث تم النزول إلى حافة المحط وحافة الشهداء السبعة والجول مكثفين الرش بين الازقة وأماكن تجمع البعوض كالمجاري ومستنقعات المياه الراكدة المسببة للحميات الفيروسية الضارة ممايساهم الرش الضبابي للوقاية من الحميات المنتشرة بكثافة داخل المدينة

و أكد رئيس مركز عقل باغريب الأخ مسلم محمد بومهدي أحد رؤساء حملة الرش ؛ أن الشباب يعملون بطاقات إيجابية يحذوهم الأمل لخدمة مدينتهم تحت راية الإنسانية وواجب العمل الإجتماعي والعمل يستمر لأيام قادمة حيث سيتم الانتقال لارياف الشحر حسب الخطة التي تم رسمها مسبقا المعدة من قبل القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بالشحر