4 مايو

انتقالي الشحر ينفذ حملة واسعة للقضاء على مسببات العدوى

9 أبريل، 2020
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الخميس – 09 أبريل 2020 – الساعة 12:49 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر، مساء الأربعاء، حملته الوقائية من الحميّات والأمراض الفيروسية المعدية.

وتستهدف حملة الرش الضبابي، التي تمتد لعشرة أيام متواصلة، أحياء المدينة وضواحيها، عقب تقسيمها لأربع محاور.

وتتجه الحملة إلى الأرياف، لتوزيع الملصقات التوعوية والكمامات المعقمه والقفازات، كما تعتزم في مرحلتها الثانية تنفيذ عمليات نظافة وتوعية لبيوت المديرية.

ويسعى القائمون على الحملة الحد من انتشار البعوض الناقل للحميّات، وتوعية المجتمع المحلي بمخاطر وباء كورونا.

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