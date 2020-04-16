انتقالي الصعيد بشبوة يدشن اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي بمركز (ها)



دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الصعيد يوم أمس الأربعاء اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمركز (ها)بالنجد بمنطقة الشعبة مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.

وافتتح حفل التدشين بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني الجنوبي وبعدها ألقى الأستاذ سعيد خميس علي تيمور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية الصعيد كلمة مرحبا بكافة الأخوة الحاضرون ناقلا لهم تحيات فخامة الأخ الرئيس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والشيخ علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة وكافة أعضاء القيادة المحلية بالمديرية.

وتحدث تيمور على أهمية البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس الانتقالي وبناء قاعدته العملية والتنظيمية التي تأتي من المراكز لكونها اللبنة الأساسية التي تؤسس عمل المجلس.

وشدد رئيس وانتقالي الصعيد على أهمية العمل مع الجماهير والعمل بين اوساطهم لما فيه تفعيل دور المركز وتقديم الخدمة المجتمعية لكافة أعضائه وحل كل مشكلاتهم وفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل مركز.

واستمع تيمور من الشخصيات الاجتماعية إلى أبرز الهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه المركز وتبادل معهم الآراء والمقترحات لتجاوزها خلال المرحلة القادمة.

واستعرض الأستاذ عبدالقادر العنقري مدير الإدارة الإعلامية لانتقالي الصعيد اهم الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء المركز وقيادته التنفيذية كما تم استعراض القائمة المرشحة لعضوية المركز والمكونة من واحد وخمسون عضوا وتم التصويت عليها.

حيث أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية قرار بتعيين الأسماء المتفق عليها كأعضاء للمركز (ها) بالنجد؛ ثم تم فتح باب الترشح لقيادة المركز وتم اختيار الهيئة التنفيذية للمركز (ها) والمكونة من تسعة أشخاص وهم: – سالم أبوبكر باعدلان رئيسا. – محمد عبدالله طوحل نائبا للرئيس. – تقي محمد سالم الجعار الدائرة التنظيمة. – احمد محمد عطبوش دائرة الشؤون الاجتماعية. – سالم عوض بطم الدائرة الجماهيرية. – ناصر سالم بن هندية دائرة الخدمات والتنمية. – عوض ناصر محرن دائرة التثقيف والإرشاد. – عبدالله احمد البرق دائرة الأمن المجتمعي. – عبدالله ناصر الصلصة دائرة رصد الانتهاكات وحقوق الإنسان. وفي ختام الحفل القى الأستاذ سالم أبوبكر باعدلان رئيس المركز (ها) كلمة رحب في بدايتها بالأخ رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الصعيد الأستاذ سعيد خميس علي تيمور والوفد المرافق له وشكرهم على تحملهم معاناة الوصول إلى منطقة النجد بالشعبة لتدشين هذه اللجان المجتمعية التي ستنطلق من هذا اليوم لعملها الخدمي لكافة ابناء النجد والمديرية والوطن بشكل عام ، وأكد باعدلان بأننا ومن هذا المنطلق نبارك لكل ابنا النجد بمنطقة الشعبة تدشين مركزهم املين منهم التعاون مع أعضائه لما فيه الخير والصلاح متمنيا التوفيق للجميع. حضر حفل التدشين الأستاذ عبدالقادر الباني مشرف المديرية والأستاذ محمد علي المصعد رئيس المركز (و) وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمنطقة النجد بالشعبة.

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