انتقالي الصعيد يدشن اللجنة المجتمعية “مركز الخشعة” بمنطقة المصينعة

نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي وضمن خطة النزول الميدانية والألتقاء بالشخصيات الاجتماعية وبحضور الاستاذ محمد عبدالله لصعر نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الصعيد والأستاذ محسن علي العري نائب مدير الإدارة السياسية و أحمد محمد هارب رئيس الإدارة المالية وسالم عبدالله لصعر نائب الإدارة الاعلامية بالمديرية وحضور الشيخ احمد عبدالله المرجب والشيخ سالم داحي وعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية ، دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الصعيد صباح اليوم اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمركز الخشعة بمنطقة المصينعة مديرية الصعيد بمحافظة شبوة .

حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، وبعدها القى نائب القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية الأستاذ محمد لصعر كلمة شكر فيها الأخوة أعضاء المركز والشخصيات الاجتماعية على حسن الإستقبال واهتمامهم بإشهار مركز الخشعة ونقل لهم تحيات القيادة العلياء ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي وكذا قيادة المحافظة ممثلة بالشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بالمحافظة وقيادة مجلس المديرية .

وتطرق النائب لصعر الى اهمية البناء المؤسسي واعطاء القاعدة الدور الاكبر في البناء وهي بمثابة اللبنة الاولى المترابط من القاعدة الى القمة .

وأكد لصعر أن قيادة المجلس الإنتقالي تولي منطقة الخشعة اهتمام كبير لاحتوائها شخصيات جنوبية لامعة على المستويات ومهمة كأمثال المناضل عبيد المحروق وغيرة من ابناء هذه المنطقة الباسلة .

وبعد ذلك القى الشيخ احمد عبدالله المرجب كلمة رحب بالقيادة المحلية بالمديرية واعضاء المركز مؤكدا أن الخشعة قرى كثيرة وليست قرية كما يصورها النظام البائد وان الجميع مع القضية الجنوبية وضد الوحدة المستعبدة لابناء الجنوب وقال نحن ضد الوحدة وليس ضد المواطن الشمالي ومن حقنا نطالب بفك ارتباطنا بالجمهورية العربية اليمنية بعد فشل مشروع الوحدة الاندماجية معهم .

واستعرض الاستاذ محسن العري نائب الإدارة السياسية لانتقالي الصعيد أهم الشروط والمعايير المطلب توافرها في أعضاء المركز وقيادته التنفيذية وفقا للائحة المنظمة لذلك ؛ وتم إستعراض قائمة أعضاء اللجنة المحلية للمركز والمكونة من 51 عضوا وتم التصويت عليها وتم اختيار الهيئة التنفيذية للمركز والمكونة من تسعة اعضاء :

1- صالح احمد صالح ابوبكر لجدع. رئيسا

2- صالح مجلبع صالح لعوش. نائبا للرئيس

3- احمد عبدالله المرجب مسؤول الشؤون الاجتماعية

4- علي حسين الشاجري. مسؤول جماهيري

5- عبدالله ابوبكر جذينه. مسؤول الخدمات والتنمية

6- عبدالله سالم محسن. مسؤول التثقيف والارشاد الوطني

7- علي صالح ابوبكر لجدع. مسؤول الأمن المجتمعي

8- عبدالله فرج العود. مسؤول تنظيمي

9- حسين ابوبكر جذينه. مسؤول رصد الانتهاكات وحقوق الإنسان.

وفي ختام الحفل ألقى الاستاذ صالح احمد لجدع رئيس مركز الخشعة كلمة رحب في مستهلها بكافة الأخوة الحاضرين وشكرهم على حضورهم تدشين المركز ومنحهم الثقة لقيادة المركز داعيا ان تكون قيادة المركز عند حسن ظن القيادة العلياء ودعاء قيادة المركز الى العمل كفريق واحد متمنيا التوفيق للجميع .