انتقالي الضالع والمحاجر الصحية يبحثان آليات توزيع المساعدات الطبية

بحث رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الضالع، العميد عبدالله مهدي سعيد، اليوم الأحد، خلال استقباله الدكتورة زينب القيسي، المشرفة على إدارة المحاجر الصحية، آليات تقديم المساعدات الطارئة للقطاعات الصحية.

واستعرضا سُبل تعزيز نشاط مركز العزل العلاجي لفيروس كورونا في المحافظة.

وأشاد بجهود إدارة المحاجر الصحية وتنسيقها مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الطبية للمنشآت الطبية في محافظة الضالع.