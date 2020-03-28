عدن 24

انتقالي الضالع يستعرض الخطط والبرامج الصحية لمجابهة فيروس كورونا

28 مارس، 2020
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شهدت الضالع، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، العميد عبدالله مهدي سعيد، مع المسؤولين الإداريين في الضالع، لبحث الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واستعرض الاجتماع الخطط والبرامج الصحية والإجراءات ومدى جاهزية المحافظة لمجابهة مخاطر تفشي الفيروس الوبائي.
كما اتفق الحاضرون على تحديد مهام اللجان الفنية والطوارئ في عمليتي المتابعة والتنسيق، وآليات العمل المشتركة إلى جانب التطرق للاحتياجات اللازمة وضرورة توافرها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات حالة الجاهزية وطرق وانطلاق مرحلة التعبئة التوعوية العامة في مختلف مناطق وقرى المحافظة.
وناقش الحاضرون التدابير الوقائية من المرض، وسُبل التوعية المجتمعية ونشر الرسالة الصحية إلى كافة القرى.
من جهته، شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الضالع، على رفع الجاهزية القصوى للحد من مخاطر تفشي الفيروس الوبائي.
 

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