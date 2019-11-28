المندب نيوز

انتقالي العاصمة عدن ينظم الأوبريت الفني “إرادة شعب” بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد

المندب نيوز المندب نيوز منذ 15 دقيقة
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عدن(المندب نيوز )خاص

نظمت القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، اليوم الخميس الأوبريت الفني الذي حمل عنوان “إرادة شعب”، وذلك بمناسبة الذكرى 52 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر، برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي الحفل الذي تقدم الحضور فيه الأستاذ فضل الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة الرئاسة، ورئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، وعضوا هيئة الرئاسة المحامية نيران سوقي والعميد علي الشيبة، وشخصيات عسكرية واعتبارية وعدد غفير من المواطنين، شهد (اسكتش) مسرحيا فنيا، عبر عن اعتزاز الجنوبيين بهويتهم الوطنية وولائهم لله ولقضيتهم وللمجلس الانتقالي الجنوبي، خير من يمثل القضية الجنوبية ، تفاعل معه الحاضرون بحماس.
كما تضمن الحفل فقرات غنائية وطنية وثورية ووصلات متنوعة شارك فيها براعم جنوبية واعدة.

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إرادة الأوبريت الاستقلال العاصمة الفني المجيد انتقالي بمناسبة ذكرى شعب عدن ينظم
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