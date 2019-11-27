انتقالي العاصمة عدن ينظم الأوبريت الفني الاستعراضي “إرادة شعب” احتفاءً بعيد الاستقلال المجيد

عدن ( المندب نيوز ) خاص

برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تنظم القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، الأوبريت الفني الاستعراضي ” إرادة شعب “، احتفاءً بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال الوطني ” 30 نوفمبر ” المجيد.

ويتضمن الأوبريت الغنائي الاستعراضي، عدداً من اللوحات الفنية الجميلة التي تجسد إرادة شعب الجنوب وتحاكي مراحل ثورته مروراً بالانتصار العسكري والسياسي العظيم على مليشيات الغزو الحوثعفاشي الهمجي وحتى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي .

ويشارك في فقرات أوبريت ” إرادة شعب” ، نخبة من الفنانين الجنوبيين المخضرمين وفناني فرقة الفنون الشعبية والإنشاد وكورال من الأطفال، حيث أعد فكرته ولحنه الأستاذ القدير الفنان رامي نبيه.

وأهاب انتقالي العاصمة عدن بجميع أعضاء قيادة المجلس بالعاصمة والمديريات وكذا القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية، المشاركة في حضور هذه الاحتفالية الوطنية التي ستنطلق عند الساعة التاسعة من صباح غد الخميس في قاعة ليلتي بمديرية المعلا.