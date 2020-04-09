انتقالي القطن يدشن حملة توعية ونظافة للوقاية من كورونا



دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمديرية أمس الاربعاء بمستشفى القطن العام حملة التوعوية للوقاية من وباء كورونا التي تقام برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأثناء التدشين أشاد مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور فتحي بهيان بجهود قيادة انتقالي القطن على تنفيذهم هذه الحملة داخل المرافق الصحية للتعقيم والتطهير لحماية العاملين الصحيين وكذا المرضى من انتشار هذا الوباء والوقاية منه.

مثمناً هذه اللفتة والبادرة الطيبة منهم أسوة بمنظمات المجتمع والمنتديات والفرق الشبابية التطوعية.

مشيراً الى ان الكل في حالة استنفار للوقاية من هذا الوباء ويجب ان يتحمل المسؤولية والمشاركة في مثل هذه الحملات، مؤكداً العمل مع الجميع.

من جانبه أشار رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية القطن عضو قيادة المحافظة محمد الحداد أن هذه اول حملة يتم التنسيق فيها بين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مع مكتب الصحة والسكان بمديرية القطن.

لافتاً إلى أن الحملة تهدف الى التوعية والوقاية من الوباء من خلال رش وتعقيم مستشفى القطن والمراكز الصحية والوحدات ذات الكثافة ومجمع الدوائر الحكومية إضافة الى الجوامع والمساجد واماكن التجمعات العامة بإشراف رئيس قسم الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان الدكتور رياض بهيان وكذا توزيع البرشورات التوعوية.

مشيراً أن الحملة تستمر أسبوعين لتغطي كافة مناطق وقرى المديرية ويشارك فيها قيادات واعضاء اللجان المحلية بالمراكز وشباب متطوعين.

موضحًا أن ما يميز الحملة حرصهم على التنفيذ العملي بمشاركة مختصين يتعاملون جيدا مع آلات الرش في رش مواد التعقيم وكذلك استهداف المستشفى والمراكز والوحدات الصحية.

معرباً عن شكره وتقديره لتفاعل وتجاوب قيادة المجلس الانتقالي وكذلك ترحيب مدير عام مديرية القطن الاستاذ عبداللطيف النقيب والدكتور فتحي بهيان مدير مكتب الصحة والسكان للتنسيق لتنفيذ الحملة.

حضر التدشين رئيس ادارة الشباب والطلاب حاتم بهيان ورئيس الإدارة المالية عبدالعزيز باشماخ وعضو القيادة المحلية الدكتور عمر القفيل وعضو اللجنة المحلية خالد بلحاج .